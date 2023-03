“La sua vita sarà diversa”, Giaele piange per il marito Brad: lo sfogo con Onestini, cosa si aspetta dopo il GF Vip (Di mercoledì 15 marzo 2023) Momento di sconforto per Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane influencer non ha compreso per quale motivo il marito Bradford Beck, in tutti questi mesi, non le abbia mai dato un segno d’amore effettivamente concreto. Giaele piange per il marito al GF Vip: Onestini la consola Giaele si è lasciata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Momento di sconforto perDe Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane influencer non ha compreso per quale motivo ilford Beck, in tutti questi mesi, non le abbia mai dato un segno d’amore effettivamente concreto.per ilal GF Vip:la consolasi è lasciata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Siate gentili. Potreste salvare qualcuno” Ermal Meta racconta a #LeIene l’arrivo di sua madre in Italia, munita s… - JamesLucasIT : L'abbazia prende il nome da San Galgano, il quale dopo una giovinezza dedicata unicamente all'edonismo e alla disso… - redazioneiene : Elaheh è stata colpita a un occhio da un proiettile in Iran durante una manifestazione di protesta per le donne. Co… - 75simonetta : RT @artdielle: “Nelle mie storie il corpo può essere un mezzo, un’espressione, o una prigione”. Il corpo, in tutta la sua cruda materialità… - vivereinbilico : Non è “la figlia di Heather Parisi”, è Jacqueline e merita di essere ricordata per la persona che è e per quello c… -