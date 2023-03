La studentessa Usa a Firenze: 'Studiare in Italia? L'ho odiato'. Ironia social, e tra i commenti spunta Amanda Knox (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scappata dall' Italia dove stava studiando per tornare a casa, negli Stati Uniti . E' la storia di Stacia Datskovska , una studentessa di 23 anni, per un periodo di studi a Firenze , ma dopo sei mesi, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scappata dall'dove stava studiando per tornare a casa, negli Stati Uniti . E' la storia di Stacia Datskovska , unadi 23 anni, per un periodo di studi a, ma dopo sei mesi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DayanaDiddiDave : RT @Bera49164308: ??EX INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA ACCUSATO DI STUPRO, MOLESTIE SU UNA STUDENTESSA?? Speriamo gettino la chiave della c… - JeanGab63523069 : RT @Bera49164308: ??EX INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA ACCUSATO DI STUPRO, MOLESTIE SU UNA STUDENTESSA?? Speriamo gettino la chiave della c… - clamar65 : RT @Bera49164308: ??EX INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA ACCUSATO DI STUPRO, MOLESTIE SU UNA STUDENTESSA?? Speriamo gettino la chiave della c… - chil_q : RT @Bera49164308: ??EX INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA ACCUSATO DI STUPRO, MOLESTIE SU UNA STUDENTESSA?? Speriamo gettino la chiave della c… - lucab962 : RT @Bera49164308: ??EX INSEGNANTE DI SCUOLA CATTOLICA ACCUSATO DI STUPRO, MOLESTIE SU UNA STUDENTESSA?? Speriamo gettino la chiave della c… -