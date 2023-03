La storia nascosta di una celebre foto scattata a Saigon (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eddie Addams, il fotoreporter della Associated Press che aveva scattato la fotografia (“Saigon Execution”) che gli valse il premio Pulitzer, ha detto: “Le foto non raccontano l’intera storia, non dicono il perché” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eddie Addams, ilreporter della Associated Press che aveva scattato lagrafia (“Execution”) che gli valse il premio Pulitzer, ha detto: “Lenon raccontano l’intera, non dicono il perché”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : La storia nascosta di una celebre foto scattata a Saigon (di P. Battista) - mafberla : RT @fatequalcosa: Io non posso che ritwittarlo. Dove sono le femministe? Non capiscono che in questa narrazione viene scientemente nascosta… - Sonotornato4 : RT @fatequalcosa: Io non posso che ritwittarlo. Dove sono le femministe? Non capiscono che in questa narrazione viene scientemente nascosta… - ClaudioClalup : RT @fatequalcosa: Io non posso che ritwittarlo. Dove sono le femministe? Non capiscono che in questa narrazione viene scientemente nascosta… - laviaggiatrice4 : RT @fatequalcosa: Io non posso che ritwittarlo. Dove sono le femministe? Non capiscono che in questa narrazione viene scientemente nascosta… -