La storia di Evelyn | dall' ordinaria esistenza nella lavanderia a gettoni al viaggio frenetico attraverso i mondi paralleli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Con 7 Oscar Everything Everywhere All at Once, il film dei fratelli Daniels ha incontestabilmente dominato la cerimonia di domenica sera. Il rovescio della medaglia è che non è un film facile da raccontare. Non promette bene neppure il titolo (almeno per noi italiani), quel “tutto, ovunque, in una sola volta”, che si riferisce alle diversissime dimensioni in cui si muovono i protagonisti, tra universi, multiformi versioni della protagonista, che passa in un batter d’occhio da un’all’altra. Cerchiamo allora di fare chiarezza sulla trama. Everything Everywhere All at Once: attori e foto del film dei The Daniels guarda le foto ...