La start-up italiana che si è trovata esposta dopo la chiusura di SVB (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al momento, al di là delle possibili discussioni legate al futuro delle start-up del mondo del digitale, è opportuno prendere in considerazione l'effetto singolo e concreto che, dalla crisi di SVB, è arrivato direttamente in Italia. Anche tra le aziende italiane del tech, infatti, c'è chi aveva un conto corrente nella banca della Silicon Valley. Stiamo parlando di un vero e proprio unicorno italiano, Technoprobe, azienda leader mondiale nella produzione di Probe Card, ovvero di quei dispositivi che vengono utilizzati per testare il funzionamento dei chip prima del loro posizionamento all'interno di un dispositivo elettronico. Una realtà solida, che ha ritenuto opportuno – in passato – utilizzare i servizi della 16ma banca americana. In base a quello che ci risulta, il 2,5% della sua liquidità (dato riferito al 31 dicembre 2022) si trovava nel conto corrente della banca ...

