La sorella lo disturba e lui reagisce accoltellandola: 14enne ricoverata in condizioni critiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) La sorella lo disturba e lui la accoltella. La terrificante storia di ordinaria follia arriva dagli States dove un tredicenne del Queens, New York, ha ridotto in fin di vita la sorella 14enne. Motivo? A quanto risulta dai giornali statunitensi, il ragazzo era infastidito dal comportamento della sorella. I due erano in casa da soli e con il fratellino di 8 anni. Da film horror la scena che si è presentata davanti alla polizia perché la ragazzina era ferita e sanguinante con coltellate su braccia, gambe e viso. Immediato il ricovero al Jamaica Hospital dove la ragazza ora si trova in condizioni critiche ma stabili, con un polmone collassato. Alla polizia il fratello aggressore aveva prima spiegato che aveva chiamato il 911 perché pensava ci fosse un ladro in casa, poi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laloe lui la accoltella. La terrificante storia di ordinaria follia arriva dagli States dove un tredicenne del Queens, New York, ha ridotto in fin di vita la. Motivo? A quanto risulta dai giornali statunitensi, il ragazzo era infastidito dal comportamento della. I due erano in casa da soli e con il fratellino di 8 anni. Da film horror la scena che si è presentata davanti alla polizia perché la ragazzina era ferita e sanguinante con coltellate su braccia, gambe e viso. Immediato il ricovero al Jamaica Hospital dove la ragazza ora si trova inma stabili, con un polmone collassato. Alla polizia il fratello aggressore aveva prima spiegato che aveva chiamato il 911 perché pensava ci fosse un ladro in casa, poi ha ...

