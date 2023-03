La somministrazione delle prove CBT del grado 8: indicazioni operative e gestione dei percorsi (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’organizzazione relativa alla somministrazione delle prove nazionali INVALSI è di competenza del Dirigente scolastico che pone in essere tutte quelle strategie organizzative necessarie per garantire il loro svolgimento nel rispetto delle scadenze e delle indicazioni operative dell’Istituto. A seguire sono elencate alcune indicazioni utili per una efficiente programmazione di tutto il processo di somministrazione delle prove INVALSI. Il tutto diviso per step come per altro efficacemente indicato sul manuale per la somministrazione delle prove CBT del grado 8. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’organizzazione relativa allanazionali INVALSI è di competenza del Dirigente scolastico che pone in essere tutte quelle strategie organizzative necessarie per garantire il loro svolgimento nel rispettoscadenze edell’Istituto. A seguire sono elencate alcuneutili per una efficiente programmazione di tutto il processo diINVALSI. Il tutto diviso per step come per altro efficacemente indicato sul manuale per laCBT del8. L'articolo .

