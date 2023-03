La solitudine del maestro e l’entusiasmante arte di parlare ai muri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Qualcosa sembra accomunare l’esperienza dell’insegnamento a qualunque livello essa avvenga, dalle scuole elementari sino all’università e oltre. Ogni insegnante, a suo modo, ne ha fatto esperienza sulla sua pelle: ha parlato ai muri. L’insegnamento porta con sé, sempre, una inevitabile esperienza di solitudine nonostante in esso si tratti di trasmettere un sapere, di farlo circolare, di condividerlo con altri. parlare ai muri è la condizione strutturale di ogni insegnamento perché in ogni insegnamento è in gioco una impossibilità. Quale? Quella di una trasmissione integrale, senza resti, trasparente del sapere. La solitudine del maestro non è allora solo una figura retorica, ma dice qualcosa della postura essenziale di ogni insegnamento. Se “insegnare” significa letteralmente lasciare ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Qualcosa sembra accomunare l’esperienza dell’insegnamento a qualunque livello essa avvenga, dalle scuole elementari sino all’università e oltre. Ogni insegnante, a suo modo, ne ha fatto esperienza sulla sua pelle: ha parlato ai. L’insegnamento porta con sé, sempre, una inevitabile esperienza dinonostante in esso si tratti di trasmettere un sapere, di farlo circolare, di condividerlo con altri.aiè la condizione strutturale di ogni insegnamento perché in ogni insegnamento è in gioco una impossibilità. Quale? Quella di una trasmissione integrale, senza resti, trasparente del sapere. Ladelnon è allora solo una figura retorica, ma dice qualcosa della postura essenziale di ogni insegnamento. Se “insegnare” significa letteralmente lasciare ...

