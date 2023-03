La Sindrome di Procuste del calcio italiano: sminuisce il campionato per delegittimare il Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il calcio italiano soffre della Sindrome di Procuste: sminuire il campionato per delegittimare o far apparire mediocre la grandezza dell’impresa del Napoli. Da più parti si evidenzia una mediocrità del pallone italico senza alcun fondamento numerico. Uno dei paradossi dell’informazione nasce dall’esaltazione delle italiane in Europa e dunque la domanda è lecita: come si a fa a dire che la Serie A è scarsa se i club dello stivale, quest’anno, nelle competizioni continentali vanno decisamente meglio? Mistero o malafede in entrambi i casi incoerenza o superficialità di pensiero. Lo scorso anno, dopo 26 giornate, il Milan conduceva il campionato con 56 punti, Juventus (senza penalizzazione) Lazio e Roma contavano sei punti, l’Inter quattro punti in più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsoffre delladi: sminuire ilpero far apparire mediocre la grandezza dell’impresa del. Da più parti si evidenzia una mediocrità del pallone italico senza alcun fondamento numerico. Uno dei paradossi dell’informazione nasce dall’esaltazione delle italiane in Europa e dunque la domanda è lecita: come si a fa a dire che la Serie A è scarsa se i club dello stivale, quest’anno, nelle competizioni continentali vanno decisamente meglio? Mistero o malafede in entrambi i casi incoerenza o superficialità di pensiero. Lo scorso anno, dopo 26 giornate, il Milan conduceva ilcon 56 punti, Juventus (senza penalizzazione) Lazio e Roma contavano sei punti, l’Inter quattro punti in più ...

