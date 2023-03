La scuola cade a pezzi anche nel cibo: irregolare una mensa su tre (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Nella scuola italiana crolla tutto, anche la qualità del cibo. Una mensa scolastica su tre, secondo i controlli dei Nas, è infatti irregolare, insufficiente e perfino dannosa. Vediamo perché scuola, pure il cibo non va: irregolare una mensa su tre Non solo edifici pessimi, programmi discutibili e profili educativi ancora peggiori, ma non c’è pace manco quando si mangia: la scuola italiana cade a pezzi sotto ogni aspeto. La campagna di controlli su tutto il territorio nazionale è stata eseguita dai Carabinieri del Nas, tracciando ben 1.058 aziende di ristorazione collettiva in attivià sulle mense scolastiche degli asili nido, delle medie e delle superiori, pubbliche e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Nellaitaliana crolla tutto,la qualità del. Unascolastica su tre, secondo i controlli dei Nas, è infatti, insufficiente e perfino dannosa. Vediamo perché, pure ilnon va:unasu tre Non solo edifici pessimi, programmi discutibili e profili educativi ancora peggiori, ma non c’è pace manco quando si mangia: laitalianasotto ogni aspeto. La campagna di controlli su tutto il territorio nazionale è stata eseguita dai Carabinieri del Nas, tracciando ben 1.058 aziende di ristorazione collettiva in attivià sulle mense scolastiche degli asili nido, delle medie e delle superiori, pubbliche e ...

