La rovina di Charles Leclerc | panico-Ferrari | chi sgancia la bomba sul monegasco

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'11 marzo scorso, Arturo Merzario ha compiuto 80 anni. E l'ex pilota, attivo tra 1972 e 1979 in F1 e noto per aver salvato la vita a Niki Lauda nell'incendio del Nurburgring, si è raccontato in un'intervista a Il Giornale. Sudice “mi piace, ma la suaè che lo hanno fatto campione ancora prima di vincere la prima gara”, ha spiegato con un'osservazione tagliente. E su Hamilton e Verstappen ha ugualmente un quadro molto chiaro: “Dal primo giorno che ho visto Hamilton vincere a Monza in GP2 ho detto che avrebbe fatto strada — dice ancora — Verstappen poi lo ha già superato, ma prima di arrivare ha perso un sacco di gare e almeno un mondiale per la sua esuberanza da ragazzino”. Merzario: “Lauda fondamentale per Hamilton, gli ha insegnato anche a saper perdere" Per la crescita del pilota ...