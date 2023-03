La reinterpretazione del mondo Classico di Samuele Di Felice | per osservare dinamiche e atteggiamenti da sempre appartenenti all’uomo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nell’urgenza di vivere e raccontare il momento presente, quel contemporaneo confuso e disorientante che costituisce ilattuale, molti artisti tendono a trascurare, tralasciare e alcune volte persino rinnegare soprattutto dal punto di vista stilistico, quel passato più lontano che però ha saputo descrivere, seppure con modalità differenti, le debolezze, le paure e i difetti dell’umanità di ieri e che a uno sguardo attento e profondo appaiono molto analoghe a quelle dell’individuo moderno. Il protagonista di oggi parte proprio da questa osservazione per lasciar emergere similitudini e per evidenziare pregi e difetti di una contemporaneità troppo spesso dimentica di tutto ciò che è già accaduto prima, per esser in grado di riconoscere gli eventi attuali. In quella rivoluzione assoluta che ha contraddistinto il Ventesimo secolo, la rottura con gli stili tradizionali ...