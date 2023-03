La raccolta fondi della squadra multata per lo striscione sui morti in mare: “Così aiutiamo due Ong” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. Dopo essere stata multata per aver esposto prima di una partita di calcio uno striscione contro le morti in mare, l’Athletic Brighela aveva promesso di sostenere una Ong attraverso una campagna di crowdfunding. In realtà sono due: la ResQ People Saving People e Mediterranea Saving Humans, impegnate nel prestare soccorso ai migranti nel Mediterraneo. “Dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di aprire questo crowdfunding per dare un segnale forte – si legge nel testo della raccolta fondi, sulla piattaforma produzionidalbasso.com -, la politica dei respingimenti non è più accettabile. Le persone vanno salvate senza indugi, senza tentennamenti, senza se e senza ma. Questa raccolta fondi infatti vuole coinvolgere e sfruttare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bergamo. Dopo essere stataper aver esposto prima di una partita di calcio unocontro lein, l’Athletic Brighela aveva promesso di sostenere una Ong attraverso una campagna di crowdfunding. In realtà sono due: la ResQ People Saving People e Mediterranea Saving Humans, impegnate nel prestare soccorso ai migranti nel Mediterraneo. “Dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di aprire questo crowdfunding per dare un segnale forte – si legge nel testo, sulla piattaforma produzionidalbasso.com -, la politica dei respingimenti non è più accettabile. Le persone vanno salvate senza indugi, senza tentennamenti, senza se e senza ma. Questainfatti vuole coinvolgere e sfruttare ...

