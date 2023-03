La paura di Mir | “Un incubo memorizzare la procedura di partenza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il campione del mondo 2020 è stato costretto a cercare una nuova moto per questa stagione dopo che la Suzuki ha dichiarato che avrebbe abbandonato la MotoGP al termine del 2022 e alla fine Mir ha firmato un accordo di due anni per unirsi alla squadra ufficiale Honda. La fase dei test pre-stagionali non è stata facile per la Honda, con l’otto volte campione del mondo Marc Marquez che ha ammesso, dopo il test in Portogallo dello scorso fine settimana, che la RC213V 2023 è in grado di lottare al massimo per le posizioni compresa tra la quinta e la decima. In questa ultima opportunità per poter girare senza la pressione del fine settimana di gara, Mir ha fatto un passo indietro con l’intenzione di recuperare un telaio inizialmente scartato, ma con cui ha trovato il modo per andare più veloce: “Siamo tornati indietro all’altro telaio. È molto complicato decidere quello che useremo, ...