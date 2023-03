La pasta con le patate senza patate nelle mense scolastiche: 700 chili di cibo avariato sequestrato dai Nas – Il video (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una mensa scolastica su tre in Italia presente irregolarità. È quanto emerge da una campagna di controlli che i carabinieri del Nas hanno effettuato su tutto il territorio nazionale. Su 1.058 aziende di ristorazione collettiva che lavorano per le mense delle scuole di ogni ordine e grado, 341 (31%) sono contro la legge per alimenti conservati male o scaduti, condizioni precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Nell’ambito dell’inchiesta, 9 aree di cucina sono state sospese o sequestrate. In queste ultime la situazione igienico sanitaria era completamente fuori norma. In alcune è stata trovata muffa, in altre un livello di umidità non conforme. I Nas hanno così sequestrato oltre 700 kili di alimenti, tra carne, formaggi, frutta, ortaggi e olio, perché «in assenza di tracciabilità, scaduti di validità e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una mensa scolastica su tre in Italia presente irregolarità. È quanto emerge da una campagna di controlli che i carabinieri del Nas hanno effettuato su tutto il territorio nazionale. Su 1.058 aziende di ristorazione collettiva che lavorano per ledelle scuole di ogni ordine e grado, 341 (31%) sono contro la legge per alimenti conservati male o scaduti, condizioni precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Nell’ambito dell’inchiesta, 9 aree di cucina sono state sospese o sequestrate. In queste ultime la situazione igienico sanitaria era completamente fuori norma. In alcune è stata trovata muffa, in altre un livello di umidità non conforme. I Nas hanno cosìoltre 700 kili di alimenti, tra carne, formaggi, frutta, ortaggi e olio, perché «in asdi tracciabilità, scaduti di validità e ...

