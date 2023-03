(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non era la prima volta che parlava criticamente dello Scudo verde. E sabato scorso aveva già detto dell'importanza del tram in centro. L'ipotesi dell'avvicinamento al gruppo Schlein. Renzi sempre più ...

Non era la prima volta che parlava criticamente dello Scudo verde. E sabato scorso aveva già detto dell'importanza del tram in centro. L'ipotesi dell'avvicinamento al gruppo Schlein. Renzi sempre più ...

La parabola di Cecilia Del Re: regina di preferenze e aspirante sindaca. Una frattura annunciata LA NAZIONE

Firenze, 15 marzo 2023 – Qualcuno è rimasto sorpreso dell’ira del sindaco. Perché in consiglio comunale lunedì scorso non era stata la prima volta in cui Cecilia Del Re aveva attaccato lo scudo verde, ...Revocate le deleghe all'Urbanistica all'assessore Cecilia Del Re a Firenze ... aver aperto un conflitto insanabile col sindaco e l'amministrazione della città". La parabola di Del Re arriva dal record ...