La nuova frontiera del negazionismo climatico: attaccare le città con progetti green. “Sono il nuovo ghetto di Varsavia” (Di mercoledì 15 marzo 2023) A chi non piacerebbe vivere in una città dove l’uso dell’automobile è superfluo perché lavoro, servizi e attività ricreative Sono raggiungibili con un tragitto di appena 15 minuti a piedi o in bicicletta? È il principio ispiratore delle cosiddette “città dei 15 minuti” teorizzato dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e portato alla ribalta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, nel 2020. Dopo la pandemia, l’idea di una città a misura d’uomo, meno trafficata e inquinante, incentrata sulla vita di quartiere, ha attirato le attenzioni non solo delle grandi metropoli, ma anche dei centri più piccoli. Come Oxford, storica città universitaria in Inghilterra con meno di 200mila abitanti, che ha approvato un progetto pilota da 6,5 milioni di sterline per disincentivare il ricorso alle auto private e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) A chi non piacerebbe vivere in unadove l’uso dell’automobile è superfluo perché lavoro, servizi e attività ricreativeraggiungibili con un tragitto di appena 15 minuti a piedi o in bicicletta? È il principio ispiratore delle cosiddette “dei 15 minuti” teorizzato dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e portato alla ribalta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, nel 2020. Dopo la pandemia, l’idea di unaa misura d’uomo, meno trafficata e inquinante, incentrata sulla vita di quartiere, ha attirato le attenzioni non solo delle grandi metropoli, ma anche dei centri più piccoli. Come Oxford, storicauniversitaria in Inghilterra con meno di 200mila abitanti, che ha approvato un progetto pilota da 6,5 milioni di sterline per disincentivare il ricorso alle auto private e ...

