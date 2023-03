La minaccia degli ultra dell’Eintracht: blitz al murales di Maradona (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gli ultras dell’Eintracht Francoforte minacciano di attaccare il murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Sono ore di tensione a Napoli, dove nella serata di ieri sono arrivati 400 tifosi dell’Eintracht sprovvisti di biglietto. Anche perché la vendita è stata vietata ai nati e residenti a Francoforte. Nella notte c’è stato già un primo scontro tra ultras del Napoli e quelli tedeschi. Da stamattina il presidio dei supporters dell’Eintracht è costante. Ai tedeschi è stato consigliato di non uscire dagli hotel, con le forze dell’ordine che presidiano il lungomare e tutte le altre aree sensibili della città. Tra queste c’è anche quella dei Quartieri Spagnoli. Infatti gli ultras dell’Eintracht Francoforte ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023) GliFrancoforteno di attaccare ildi Diego Armandoai Quartieri Spagnoli. Sono ore di tensione a Napoli, dove nella serata di ieri sono arrivati 400 tifosisprovvisti di biglietto. Anche perché la vendita è stata vietata ai nati e residenti a Francoforte. Nella notte c’è stato già un primo scontro tras del Napoli e quelli tedeschi. Da stamattina il presidio dei supportersè costante. Ai tedeschi è stato consigliato di non uscire dagli hotel, con le forze dell’ordine che presidiano il lungomare e tutte le altre aree sensibili della città. Tra queste c’è anche quella dei Quartieri Spagnoli. Infatti gliFrancoforte ...

