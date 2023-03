La Mercedes SL 230 Pagoda compie 60 anni | ma non li dimostra affatto

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) LaSL 230 è una di quelle auto che hanno lasciato il segno nella storia e se la sua sigla non stuzzica la vostra memoria, forse lo farà il suo soprannome:. Questo nomignolo era dovuto all'hard-top - il tetto fisso da tenere montato sull'auto oppure in garage - che si poteva avere in opzione e che aveva i finestrini alti e il tetto a forma concava sostenuto da montanti molto stretti. La sua forma ricordava in qualche modo quella dei templi asiatici e così ecco il soprannome. Nomenclatura a parte, laSL 230 è una delle automobili che hanno segnato gliSessanta e rappresenta la seconda generazione di un modello che ha scritto la storia sportiva della casa tedesca. Storia di un'auto che non si dimentica La SL 230 debuttava esattamente sessantafa, al Salone di Ginevra ...