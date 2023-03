La Meloni nel question time accusa le opposizioni di danneggiare l’Italia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dalla strage di Cutro in cui il governo di Centrodestra è incolpevole a differenza delle opposizioni che stanno calunniando l’Italia, al No sia alla riforma del Mes che alla direttiva sulle Case green varata dall’Unione europea. Giorgia Meloni nel question time a Montecitorio ha mostrato i muscoli su ogni argomento spaziando da una difesa a spada tratta del proprio Esecutivo, ottenendo le ovazioni della maggioranza, e le bordate contro chi le si oppone. Un intervento che di certo non migliorerà il clima in Parlamento e che ha visto i momenti di maggior tensione proprio sul tema dei migranti. Meloni senza vergogna sui migranti Davanti alle polemiche per la gestione dei salvataggi in mare, la premier ha spiegato che “finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dalla strage di Cutro in cui il governo di Centrodestra è incolpevole a differenza delleche stanno calunniando, al No sia alla riforma del Mes che alla direttiva sulle Case green varata dall’Unione europea. Giorgianela Montecitorio ha mostrato i muscoli su ogni argomento spaziando da una difesa a spada tratta del proprio Esecutivo, ottenendo le ovazioni della maggioranza, e le bordate contro chi le si oppone. Un intervento che di certo non migliorerà il clima in Parlamento e che ha visto i momenti di maggior tensione proprio sul tema dei migranti.senza vergogna sui migranti Davanti alle polemiche per la gestione dei salvataggi in mare, la premier ha spiegato che “finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con ...

