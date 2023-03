La madre di Vasco Rossi compie 92 anni, gli auguri sui social e un aneddoto su Ogni Volta e Toffee (Di mercoledì 15 marzo 2023) Novella, la madre di Vasco Rossi, compie 92 anni. Come Ogni anno, il 15 marzo arrivano puntuali gli auguri del rocker di Zocca, che oggi ha pubblicato una foto d’epoca che lo ritrae giovanissimo accanto alla mamma, accompagnando le immagini ad un messaggio d’amore. Gli auguri di Vasco alla madre Novella Non manca occasione in cui il kom descrive Novella come “mamma rock”. Oggi, martedì 15 marzo, Vasco Rossi dedica alla madre queste parole: “È molto sensibile ed è stata sempre tanto vivace. Si è sposata giovane innamorata della vita e di suo marito. La nostra era una famiglia povera ma si respirava amore e a me non è mancato niente. Alla Novella piaceva molto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Novella, ladi92. Comeanno, il 15 marzo arrivano puntuali glidel rocker di Zocca, che oggi ha pubblicato una foto d’epoca che lo ritrae giovanissimo accanto alla mamma, accompagnando le immagini ad un messaggio d’amore. GlidiallaNovella Non manca occasione in cui il kom descrive Novella come “mamma rock”. Oggi, martedì 15 marzo,dedica allaqueste parole: “È molto sensibile ed è stata sempre tanto vivace. Si è sposata giovane innamorata della vita e di suo marito. La nostra era una famiglia povera ma si respirava amore e a me non è mancato niente. Alla Novella piaceva molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovinatsu : mia madre lamentandosi perché non è riuscita a prendere i biglietti per vasco rossi io le ho detto quando c’è il ti… - brity17782 : @vasco_fra @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT Micol ha avuto il saluto del cognato paolo, 2 visite della… - samuyazlev : mi sono appena svegliato e mia madre ha preso il mio aprire gli occhi come l’ok per mettere vasco a tutto volume -