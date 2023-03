La madre di Leonardo da Vinci era una schiava | trovato l’atto di liberazione

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un documento rinvenuto da Carlo Vecce nell’Archivio di Stato di Firenze fa luce sulla vera storia di Caterina,dida. Il documento originale, condiviso proprio da Vecce, è un atto didalla schiavitù. Ladida, infatti, era una giovane straniera originaria dell’antica Circassia, regione dell’attuale Caucaso, ed era arrivata comea Firenze, poi liberata con un atto scritto dal notaio Piero da, padre dida, il 2 novembre 1452. Viacheslav Chirikba's hypothesis thatda's mother was a Circassian slave has been confirmed by Italian archives. This hypothesis has been confirmed ...