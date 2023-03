La Liga: «La Fifa assume decisioni unilaterali e mostra disprezzo per i campionati nazionali» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’annuncio di nuove riforme da parte della Fifa e la conferma del calendario delle partite internazionali, la Liga ha alzato la voce e attraverso il proprio presidente, Javier Tebas. Secondo il campionato spagnolo la Fifa continua ad attuare decisioni prese unilateralmente. E ancora: “Il suddetto organismo calcistico internazionale trascura completamente il danno economico per leghe di tutto il mondo e si è concentrato soprattutto sul nuovo calendario annuale che incide seriamente sulle competizioni di campionato.” A riportare la notizie è il Mundo Deportivo che “nel suo comunicato serale (la Liga, ndr), dopo gli “annunci” di martedì al Congresso Fifa svoltosi in Ruanda, come l’allargamento da 32 a 48 squadre partecipanti ai prossimi Mondiali del 2026, la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’annuncio di nuove riforme da parte dellae la conferma del calendario delle partite inter, laha alzato la voce e attraverso il proprio presidente, Javier Tebas. Secondo il campionato spagnolo lacontinua ad attuareprese unilateralmente. E ancora: “Il suddetto organismo calcistico internazionale trascura completamente il danno economico per leghe di tutto il mondo e si è concentrato soprattutto sul nuovo calendario annuale che incide seriamente sulle competizioni di campionato.” A riportare la notizie è il Mundo Deportivo che “nel suo comunicato serale (la, ndr), dopo gli “annunci” di martedì al Congressosvoltosi in Ruanda, come l’allargamento da 32 a 48 squadre partecipanti ai prossimi Mondiali del 2026, la ...

