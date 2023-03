La Liga attaca la FIFA: «Totale disprezzo per i campionati» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella giornata di ieri la FIFA si è riunita nel suo 73° Congresso a Kigali, in Ruanda, e ha deciso di portare il Mondiale 2026, quello che si svolgerà in USA, Canada e Messico, a 104 partite, di avere 16 giorni di pausa a stagione nel quadriennio che va dal 2025 al 2030, e, infine, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella giornata di ieri lasi è riunita nel suo 73° Congresso a Kigali, in Ruanda, e ha deciso di portare il Mondiale 2026, quello che si svolgerà in USA, Canada e Messico, a 104 partite, di avere 16 giorni di pausa a stagione nel quadriennio che va dal 2025 al 2030, e, infine, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie La Liga attaca la FIFA: «Totale disprezzo per i campionati»: Nella giornata di ieri la FIFA si… - CalcioFinanza : La Liga attaca la FIFA per il nuovo calendario: «Dimostra totale disprezzo per i campionati nazionali»… -

MONDIALI, LIGA ATTACCA FIFA: TOTALE DISPREZZO PER COMPETIZIONI NAZIONALI" - Sportmediaset Sport Mediaset MONDIALI - La Liga attacca la Fifa: "Totale disprezzo per le competizioni nazionali" La Liga critica il "totale disprezzo" della Fifa per le competizioni nazionali, dopo che l'organo di governo del calcio mondiale ha approvato una Coppa del mondo per club a 32 squadre ogni quattro ... Liga contro Fifa: “Decisioni unilaterali, mostra totale disprezzo per i campionati nazionali” Liga contro Fifa: "Decisioni unilaterali, mostra totale disprezzo per i campionati nazionali". Il comunicato dopo l'annuncio del nuovo format dei Mondiali. La Liga critica il "totale disprezzo" della Fifa per le competizioni nazionali, dopo che l'organo di governo del calcio mondiale ha approvato una Coppa del mondo per club a 32 squadre ogni quattro ...Liga contro Fifa: "Decisioni unilaterali, mostra totale disprezzo per i campionati nazionali". Il comunicato dopo l'annuncio del nuovo format dei Mondiali.