La lezione di Paragone al Pd Zingari? | ecco la via crucis di chi subisce un borseggio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Mi fa piacere che a sinistra si dibatta molto sulla reputazione di borseggiatori e. I primi offesi dalla pubblicazione di alcuni video, i secondi dall'annuncio di screanzati dipendenti della metropolitana di Roma contro i quali un po' di gogna pubblica non guasterebbe. E chissà mai se la consigliera comunale del Pd così attenta alla sensibilità dei borseggiatori non voglia denunciare pure quel vigliacco di Staffelli che si fa forte dei suoi tapiri e se la prende coi poveri tapini cui la vita non ha dato altro sbocco se non quello di vivere attraverso espedienti. Che gliene frega a Striscia la Notizia se le forze dell'ordine li prendono e dopo poche ore qualcuno li rimette fuori a riprendere il «lavoro» di borseggiatore? Staffelli s'impicciasse degli affari suoi: fanno sempre i gradassi coi più deboli. Detto tutto questo, mi auguro che, senza urtare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Ecco la via crucis di chi subisce un borseggio, la lezione di #Paragone al Pd #15marzo #iltempoquotidiano… - PupiaTv : Paragone -La lezione di Pasolini per capire il coraggio di essere e vivere oltre.... (05.03.23)… -

... concepiva sé stesso come un soggetto - progetto aperto e inclusivo (si faceva ilcon la ... Dalla quale tuttavia si dovrebbe imparare una doppia: fare leva su una identità politica ...Lache vien fuori da questa esperienza argentina è la conferma che il cammina, Molise! sta ... b) Il Molise (geografia della Regione econ la Laguna de los Padres) c) l'Abruzzo e le sue ...La- assai accademica per la verità - poneva ai diversi aspetti della sostenibilità, ambientale, economica, culturale, una grammatica del rapporto tra città e albero . Nessun ...

La via crucis di chi subisce un borseggio, la lezione di Paragone al Pd Il Tempo

Vi piaccio Mi fa piacere. Non vi piaccio Non m’interessa e soprattutto non ve l’ho chiesto. È la lezione di Levante. La cantante che all’ultimo Festival di Sanremo ha presentato la canzone “Vivo” ha ...Impossibile non parlare di guerra. «Ma bisogna credere per fede che ci possa essere un paragone con la seconda guerra mondiale perché la Russia non è mai stata minimamente interessata a conquistare ...