La Juventus augura buon compleanno a Pogba: "Sei importante per noi" (Di mercoledì 15 marzo 2023) 15 marzo 2023 è una data importante in casa Juventus. Oltre ad essere il giorno che precede un match importante come quello contro il Frburgo, al J Center si festeggia anche il trentesimo compleanno di Paul Pogba. Il francese, sul quale aleggiano i molti dubbi relativi alle condizioni fisiche, rimane centralissimo nei pensieri del futuro della Vecchia Signora targata Massimiliano Allegri. Non proprio il miglior compleanno che si potesse attendere il Polpo, che deve combattere con l'ennesimo acciacco in una stagione da dimenticare. La Juventus, attraverso una nota ufficiale, si è voluta stringere ancora di più attorno a Paul Pogba con un messaggio di auguri per il suo compleanno, ma anche per il futuro in bianconero.

