La giornata nazionale contro i disturbi alimentari in una storia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) D’accordo. Ricominciamo. Ho scritto e cancellato le parole su questo foglio almeno una decina di volte. Ma come si fa a mettere nero su bianco un pezzo di vita? Ci sto pensando da quando ho proposto di raccontare qui la mia. Di solito non funziona così. Noi raccontiamo le storie di altri, non le nostre personali. Certo, il cuore ce lo mettiamo lo stesso e le emozioni entrano tra le parole, ma non è la stessa cosa. Raccontare di altri può anche essere facile, raccontare di noi non lo è mai. Quando avevo 16 anni sono diventata anoressica. Partiamo subito con il nocciolo della questione, affrontiamo il toro per le corna. Non fraintendetemi: non è che negli anni non ne abbia parlato, ma scriverlo è tutt’altra cosa. La mia è unasimile a tante altre. Quella di una bambina sviluppatasi troppo in fretta, con il seno che, a undici anni, sporgeva ...