La foto rubata di Maria De Filippi: volto sconvolto, chi c'è al suo fianco | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Maria De Filippi per la prima volta paparazzata dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. E così il settimanale Chi l'ha immortalata in compagnia del fratello, Giuseppe De Filippi e Rudy Zerbi. Le foto sono state scattate in un circolo del tennis in zona Prati e a Roma. Maria De Filippi a fatica sta cercando di tornare alla normalità dopo il lutto e sta cercando anche di ritagliarsi qualche momento di svago dopo il dolore indicibile per la morte del marito. Lei stessa ha dichiarato che la migliore cura in questui casi è quella di tornare a lavoro, come le ha insegnato lo stesso Costanzo. A questo punto la conduttrice vuole tornare il più presto possibile a pieno regime in tv. E un passo in questa direzione è stato fatto con il ritorno ad Amici di qualche giorno fa in cui la ...

