La foto proibita | Valentina Ferragni beccata così in un locale | roba da censura | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023)si gode il nuovo findanzato. Secondo alcune indiscrezioni e soprattutto secondo alcuneapparse sui social, la sorella di Chiaraavrebbe un nuovo flirt. A rivelare tutto è Pipol Gossip. Le immagini circolate sul web in queste ultime ore parlano davvero chiaro:avrebbe un nuovo compagno o un amico molto, molto, speciale. Infatti lescattate la ritraggono mentre si scambia baci e abbracci in un. "dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d'amore alla luce del sole", spiega The Pipol gossip. Ma chi è il ragazzo misterioso vicino a? Si tratta di un giovane classe 2001, ...