La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte, non per galateo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Fiom non rimarrà ad ascoltare l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al congresso della Cgil. A dirlo è Eliana Como, dirigente della sigla dei metalmeccanici che fa parte del direttivo nazionale del sindacato confederale. Siete contenti della partecipazione della premier? le hanno chiesto a Un giorno da pecora, su Radio1. “No, nel mio caso contenta non è la parola esatta, sono molto seccata” e “protesteremo, Lasceremo la sala quando sarà annunciata e saremo visibili”. Como si è mostrata in videocollegamento con il programma radio indossando una stola che ricorda quella indossata da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, con su scritto “Meloni pensati sgradita“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lanon rimarrà ad ascoltare l’interventopresidente del Consiglio Giorgiaal. A dirlo è Eliana Como, dirigentesigla dei metalmeccanici che fa parte del direttivo nazionale del sindacato confederale. Siete contentipartecipazionepremier? le hanno chiesto a Un giorno da pecora, su Radio1. “No, nel mio caso contenta non è la parola esatta, sono molto seccata” e “protesteremo,laquando sarà annunciata e saremo visibili”. Como si è mostrata in videocollegamento con il programma radio indossando una stola che ricorda quella indossata da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, con su scritto “pensati sgradita“. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte, n… - AlessandraOOOO : RT @fattoquotidiano: La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte, n… - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - GIANELLEANTIFA1 : SE IO FOSSI @cgilnazionale @mauriziolandini @landini_fiom NON DAREI NESSUN SPAZIO OCCASIONE A GIORGIA MELONI CON LA SUA PROPAGANDA - FRANCESCOLARDIN : Ex Ilva, tensione in consiglio di fabbrica: gli operai bloccano la statale. Brigati (Fiom): “Contesto difficile, Me… -