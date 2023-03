La figlia di Heather Parisi smentisce le parole della madre: “Non sa nulla” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di Belve. L’intervista con Francesca Fagnani, però, oltre ad averle creato dei problemi a livello legale, ha anche scatenato la reazione della figlia. Quest’ultima ha usato i social network per smentire le parole della madre. A parer suo, infatti, le verità sarebbe ben diversa da quella raccontata in trasmissione. Potrebbe interessarti: Heather Parisi in Tribunale per colpa di Lorella Cuccarini: il suo racconto La figlia di Heather Parisi contro l’intervista di Belve: “Mi dissocio” Il programma di Francesca Fagnani ha come obiettivo quello di spingere i suoi ospiti a toccare argomenti profondi e delicati. Tra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023)è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di Belve. L’intervista con Francesca Fagnani, però, oltre ad averle creato dei problemi a livello legale, ha anche scatenato la reazione. Quest’ultima ha usato i social network per smentire le. A parer suo, infatti, le verità sarebbe ben diversa da quella raccontata in trasmissione. Potrebbe interessarti:in Tribunale per colpa di Lorella Cuccarini: il suo racconto Ladicontro l’intervista di Belve: “Mi dissocio” Il programma di Francesca Fagnani ha come obiettivo quello di spingere i suoi ospiti a toccare argomenti profondi e delicati. Tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarabarbagli : RT @EsseGi567: L'eleganza e la grandezza di una figlia di soli 23 anni di fronte alla piccolezza di una donna e 'madre' come Heather Parisi… - vivereinbilico : Non è “la figlia di Heather Parisi”, è Jacqueline e merita di essere ricordata per la persona che è e per quello c… - Flyingteacher67 : RT @EsseGi567: L'eleganza e la grandezza di una figlia di soli 23 anni di fronte alla piccolezza di una donna e 'madre' come Heather Parisi… - ilovegossip5 : RT @GiusCandela: Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per due os… - IsaeChia : Heather Parisi, dopo l’intervista a Belve sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo sbotta: “Mi trovo costretta ad amme… -