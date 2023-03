La figlia di Heather Parisi smentisce la madre: “Non la vedo da dieci anni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La figlia di Heather Parisi ha risposto alle (poche in realtà) dichiarazioni fatte ieri sera dalla madre ospite della trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani. Jacqueline Luna, 23 anni appena compiuti, è nata dall’amore tra la ballerina americana e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Nel corso dell’intervista, la giovane è stata tirata in ballo dalla conduttrice che ha chiesto alla sua ospite se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo (il cantautore è il fidanzato di Jacqueline, ndr.). Domanda alla quale l’ex ballerina non ha risposto glissando. Ma non solo. Heather Parisi ha anche sostenuto di non avere alcun problema con le sue figlie maggiori, Jacqueline e Rebecca, sebbene vivano lontane da lei. Un’ulteriore affermazione ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladiha risposto alle (poche in realtà) dichiarazioni fatte ieri sera dallaospite della trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani. Jacqueline Luna, 23appena compiuti, è nata dall’amore tra la ballerina americana e l’ortopedico romano GiovDi Giacomo. Nel corso dell’intervista, la giovane è stata tirata in ballo dalla conduttrice che ha chiesto alla sua ospite se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo (il cantautore è il fidanzato di Jacqueline, ndr.). Domanda alla quale l’ex ballerina non ha risposto glissando. Ma non solo.ha anche sostenuto di non avere alcun problema con le sue figlie maggiori, Jacqueline e Rebecca, sebbene vivano lontane da lei. Un’ulteriore affermazione ...

