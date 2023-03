La Figlia di Heater Parisi Tuona Contro la Madre! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’intervista di Heater Parisi a Belve una delle figlie della ballerina, Jacqueline Luna, ha Tuonato Contro la madre, smentendo tutto quanto dichiarato nel programma di Francesca Fagnani. Ecco gli ultimi aggiornamenti. #HeaterParisi #jacquelineluna #belve Heather Parisi e sua Figlia Jacqueline Luna non si vedono da anni. Questo è emerso oggi dopo l’intervista della ballerina a Belve. Qualcuno direbbe: non avrebbe dovuto farlo! E in effetti questa intervista sta costando cara alla Parisi, in un certo senso. Apparendo su Belve, si è resa disponibile al pignoramento in seguito a una causa persa e a un debito non pagato con la persona che ha vinto quella stessa causa. E tutti sanno che si tratta di Lucio Presta. Ma anche per la sua ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’intervista dia Belve una delle figlie della ballerina, Jacqueline Luna, hatola madre, smentendo tutto quanto dichiarato nel programma di Francesca Fagnani. Ecco gli ultimi aggiornamenti. ##jacquelineluna #belve Heathere suaJacqueline Luna non si vedono da anni. Questo è emerso oggi dopo l’intervista della ballerina a Belve. Qualcuno direbbe: non avrebbe dovuto farlo! E in effetti questa intervista sta costando cara alla, in un certo senso. Apparendo su Belve, si è resa disponibile al pignoramento in seguito a una causa persa e a un debito non pagato con la persona che ha vinto quella stessa causa. E tutti sanno che si tratta di Lucio Presta. Ma anche per la sua ...

