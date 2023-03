“La festa è finita”. GF Vip 7, male per Nikita Pelizon: Giaele De Donà lo ha scoperto (Di mercoledì 15 marzo 2023) GF Vip 7, fine di ogni rapporto tra Giaele De Donà e Nikita Pelizon: l’ultima scoperta ha rimesso in discussione anche quel briciolo di rapporto che si era venuto a creare nelle settimane scorse. Tutto è partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto alla nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quando Nikita ha fatto il nome di Giaele. Nome che forse era nell’aria ma che è arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a Giaele. A difendere Nikita ci pensano i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perché Giaele se la prende così tanto per una nomination quando lei stessa ha nominato più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) GF Vip 7, fine di ogni rapporto traDe: l’ultima scoperta ha rimesso in discussione anche quel briciolo di rapporto che si era venuto a creare nelle settimane scorse. Tutto è partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto alla nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quandoha fatto il nome di. Nome che forse era nell’aria ma che è arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a. A difendereci pensano i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perchése la prende così tanto per una nomination quando lei stessa ha nominato più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BoletusFavius : RT @dilul68: Chat di medici di base: un peana ininterrotto perché non solo nessuno si vuole più inoculare, ma 'non vogliono nemmeno farsi i… - missNormaJane : @Open_gol Ai bambini non gliene frega nulla! Siamo noi a dirgli di Natale Pasqua festa della mamma, fatela finita.… - LucasCyberRush1 : @rusembitaly E a noi cosa dovrebbe interessare se voi non potete vendere il vostro gas sporco di sangue in Europa?… - d1967_dani : RT @dilul68: Chat di medici di base: un peana ininterrotto perché non solo nessuno si vuole più inoculare, ma 'non vogliono nemmeno farsi i… - LaVale2410 : @GrandeFratello Adesso andiamo avanti una settimana con sta festa di compleanno, auguri e compagnia bella... che ??… -