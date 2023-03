La Federico II cerca nuovo personale, ecco come candidarsi (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Università Federico II di Napoli assume nuovo personale da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno L’Università Federico II di Napoli cerca 20 unità da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. È indetto un avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 di 20 unità di personale di categoria B, posizione economica B1, area Servizi generali e tecnici del CCNL comparto Università, da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 6 posti riservati a favore dei soggetti di cui al d.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii., art. 1014, c. 1, lett. a), e art. 678, c. 9. I soggetti, che intendono candidarsi e in possesso dei requisiti prescritti nel bando dovranno presentare, la ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’UniversitàII di Napoli assumeda inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno L’UniversitàII di Napoli20 unità da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. È indetto un avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 di 20 unità didi categoria B, posizione economica B1, area Servizi generali e tecnici del CCNL comparto Università, da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 6 posti riservati a favore dei soggetti di cui al d.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii., art. 1014, c. 1, lett. a), e art. 678, c. 9. I soggetti, che intendonoe in possesso dei requisiti prescritti nel bando dovranno presentare, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaloreGiacomo : @Federico_Cutro @borghi_claudio @ShareAnt1 Vabbè, lei cerca solo la.polemica gratuita a fronte di uno signore che l… - federico_zan : RT @stebaraz: In sostanza, @istbrunoleoni è un'organizzazione che si ispira (diciamo pure che fa copia incolla) alle idee dei principali th… - Jack_lapiana : @Federico_FR24 si cerca di sfruttare Lukaku solo come riferimento su cui appoggiarsi per reggere palla e sviluppare… - eghel_federico : Non essersi resi conto che il comando cerca proprio il massacro totale per costringere la NATO a intervenire? - EmbEspItalia : RT @IC_Milan: ?? Federico García Lorca scriveva “La poesia non cerca seguaci, cerca amanti” e la poesia è il nucleo delle attività della pro… -