La Dolce Vita di Roma e i suoi gioielli

Il quartiere Ludovisi è rinomato principalmente per l'ampia ed elegante Via Veneto, resa famosa dai membri del jet set e dalle star di Hollywood negli anni '50 e '60. In questa rinomata via troviamo ambasciate, banche, esclusivi caffè all'aperto e hotel di lusso che nascondono cortili verdeggianti e cocktail bar chic. L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, per esempio, a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi rappresenta la bellezza contemporanea e risveglia il fascino dei fasti di un tempo in un'alchimia di linee neoclassiche che riconducono agli anni Trenta, quando l'edificio era sede della Cassa di Risparmio. Un passato importante, una storia profondamente legata al tessuto cittadino che diventa fondamentale per un'ospitalità a cinque stelle targata Hilton. La lobby risplende con l'originale marmo verde Cipollino, importato per la prima volta ...