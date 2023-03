La disobbedienza civile che apre le porte all'illegalità (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando governava il Pd non ha mosso un dito. Ora manda avanti i sindaci a invocare il rispetto dei diritti: Sala si batte per le coppie gay, Lepore per lo ius soli e Nardella per gli abusivi. Tutto a spese della legalità Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando governava il Pd non ha mosso un dito. Ora manda avanti i sindaci a invocare il rispetto dei diritti: Sala si batte per le coppie gay, Lepore per lo ius soli e Nardella per gli abusivi. Tutto a spese della legalità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bacco2023 : RT @danielanov1968: @MarioFurore @M5S_Europa Complimenti. Davvero. Una scelta azzeccata. Ovviamente per voi che vivete nel metaverso. Per n… - VitoPadova : RT @VitoPadova: Ecco come i #gretini di #UltimaGenerazione, hanno ridotto un MONUMENTO DI TUTTI. Sinistri invasati, di disobbedienza civi… - danielanov1968 : @MarioFurore @M5S_Europa Complimenti. Davvero. Una scelta azzeccata. Ovviamente per voi che vivete nel metaverso. P… - robyrunner1 : @chiaragribaudo @BeppeSala AHAH....voi che proclamate la droga libera, la disobbedienza civile, poco ci manca che n… - GiovanniSergi8 : Quanto a disobbedienza civile, Gandhi te fa na pippa -