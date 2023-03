La crisi di SVB e i licenziamenti di Big Tech sono collegati: è il modello economico di fondo che non regge (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le grandi aziende di Big Tech hanno iniziato a rendersi conto di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di ricavo già alla fine del 2022. E – in quel momento storico – hanno deciso di fare una cosa molto precisa: licenziare buona parte dei loro dipendenti. Questi esuberi si sono concretizzati già nei primi mesi del 2023 e hanno rappresentato un fenomeno di portata globale. Dunque, si potrebbe dire, le grandi aziende del digitale, quelle che – da sole (con riferimento al dato del 2021, quindi successivamente c’è stata sicuramente una crescita maggiore) – hanno un fatturato che si può quantificare in 7,1 trilioni di dollari, hanno iniziato la loro crisi molto prima di quella di una banca, come la Silicon Valley Bank, che ha tra i suoi clienti esclusivamente startup che operano nel settore del digitale e della tecnologia. Eppure, la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le grandi aziende di Bighanno iniziato a rendersi conto di non riuscire a raggiungere gli obiettivi di ricavo già alla fine del 2022. E – in quel momento storico – hanno deciso di fare una cosa molto precisa: licenziare buona parte dei loro dipendenti. Questi esuberi siconcretizzati già nei primi mesi del 2023 e hanno rappresentato un fenomeno di portata globale. Dunque, si potrebbe dire, le grandi aziende del digitale, quelle che – da sole (con riferimento al dato del 2021, quindi successivamente c’è stata sicuramente una crescita maggiore) – hanno un fatturato che si può quantificare in 7,1 trilioni di dollari, hanno iniziato la loromolto prima di quella di una banca, come la Silicon Valley Bank, che ha tra i suoi clienti esclusivamente startup che operano nel settore del digitale e della tecnologia. Eppure, la ...

