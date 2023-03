La crisi dell’Occidente (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vincenzo Calafiore La nostra civiltà “ occidentale “, che possiede il controllo della potenza tecnologica ed ha abbondantemente soddisfatto la maggior parte dei suoi bisogni elementari e quelli artificiali, e quindi meno autentici, avverte ormai da tempo, che il proprio patrimonio intellettuale non ha più risposte concrete da offrire. L’ulteriore grave crescita dei più diversi dei fenomeni di violenza è il frutto, di una malattia morale che da anni colpisce sempre più, in particolare l’Italia. Il cinismo e la spregiudicatezza politica, sempre più crescenti, il pragmatismo senza principi, il non avere ideali alti, valori etici, il non credere a nulla, il cercare un illusorio rifugio nell’alcool e nella droga sono le frequenti premesse della violenza che cresce nelle varie forme che sempre che sempre più spesso arrivano all’assassinio, ma che ordinariamente si esprimono nel ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vincenzo Calafiore La nostra civiltà “ occidentale “, che possiede il controllo della potenza tecnologica ed ha abbondantemente soddisfatto la maggior parte dei suoi bisogni elementari e quelli artificiali, e quindi meno autentici, avverte ormai da tempo, che il proprio patrimonio intellettuale non ha più risposte concrete da offrire. L’ulteriore grave crescita dei più diversi dei fenomeni di violenza è il frutto, di una malattia morale che da anni colpisce sempre più, in particolare l’Italia. Il cinismo e la spregiudicatezza politica, sempre più crescenti, il pragmatismo senza principi, il non avere ideali alti, valori etici, il non credere a nulla, il cercare un illusorio rifugio nell’alcool e nella droga sono le frequenti premesse della violenza che cresce nelle varie forme che sempre che sempre più spesso arrivano all’assassinio, ma che ordinariamente si esprimono nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiciliaRibelle : RT @costa_costa1967: Non ho ancora ben capito cosa sta succedendo alle banche: fenomeno isolato (non credo) o crisi sistemica dell'Occident… - fabriziodavoli1 : E così siamo alla seconda crisi bancaria dell'occidente, colpa della Russia ?? - IacobellisT : RT @amodeomatrix: La Verità ed il Fatto di Oggi. Martedì 28 febbraio: Il bavaglio al web e la crisi dell’Occidente. - TommyBrain : RT @amodeomatrix: La Verità ed il Fatto di Oggi. Martedì 28 febbraio: Il bavaglio al web e la crisi dell’Occidente. - AseroGiovanna : RT @daniel_sempere1: ??Peskov ha assicurato l'assenza dell'impatto della crisi bancaria US sulla Russia ?? <Il nostro sistema bancario ha alc… -