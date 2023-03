La coppia storica di True Detective di nuovo insieme sul set (Di mercoledì 15 marzo 2023) La prima stagione di True Detective ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore del pubblico. La coppia formata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, nei rispettivi ruoli di Rust e Marty, ha sicuramente contribuito al grande successo ottenuto. Dopo ben dieci anni, i due sono pronti a tornare insieme sul set. Non si conoscono ancora molti dettagli su questo progetto, però, è stato rivelato che si tratta di una serie tv ambientata in Texas. La storia appare alquanto singolare perché i due attori dovranno interpretare altre versioni di loro stesse. Inoltre, tutto ruoterà attorno al loro intensissimo legame. Sarà Apple TV+ a occuparsi della distribuzione del titolo. Per accedere alla piattaforma, gli utenti dovranno essere in possesso dell’abbonamento esclusivo. È possibile anche sfruttare la prova gratuita messa a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) La prima stagione diha lasciato un ricordo indelebile nel cuore del pubblico. Laformata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, nei rispettivi ruoli di Rust e Marty, ha sicuramente contribuito al grande successo ottenuto. Dopo ben dieci anni, i due sono pronti a tornaresul set. Non si conoscono ancora molti dettagli su questo progetto, però, è stato rivelato che si tratta di una serie tv ambientata in Texas. La storia appare alquanto singolare perché i due attori dovranno interpretare altre versioni di loro stesse. Inoltre, tutto ruoterà attorno al loro intensissimo legame. Sarà Apple TV+ a occuparsi della distribuzione del titolo. Per accedere alla piattaforma, gli utenti dovranno essere in possesso dell’abbonamento esclusivo. È possibile anche sfruttare la prova gratuita messa a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : La coppia storica di True Detective di nuovo insieme sul set #TrueDetective #AppleTVplus #AppleTV - FridaeArtemisia : RT @photosandrea: La storica coppia di Lupi della Lessinia non c'è più. Dopo la morte di Giulietta nel 2022 anche Slavc non c'è più, si era… - Labatarde2 : RT @photosandrea: La storica coppia di Lupi della Lessinia non c'è più. Dopo la morte di Giulietta nel 2022 anche Slavc non c'è più, si era… - AntoViral : RT @photosandrea: La storica coppia di Lupi della Lessinia non c'è più. Dopo la morte di Giulietta nel 2022 anche Slavc non c'è più, si era… - TheSnoopyG : RT @photosandrea: La storica coppia di Lupi della Lessinia non c'è più. Dopo la morte di Giulietta nel 2022 anche Slavc non c'è più, si era… -