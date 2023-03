La causa di Enrico Varriale alla Rai: «Datemi subito una trasmissione» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Enrico Varriale era stato sospeso dalla Rai dopo l’indagine per stalking nei confronti della compagna. Il giornalista sportivo non era più comparso in video per un accordo con viale Mazzini. In attesa di chiarire la sua posizione dopo la denuncia dell’imprenditrice. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa». Insieme alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona». E di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza». Ora, fa sapere Repubblica, il patto con la Rai è saltato. E il conduttore ha deciso di dettare le sue condizioni ai vertici dello Sport. Che prevedono una conduzione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023)era stato sospeso dRai dopo l’indagine per stalking nei confronti della compagna. Il giornalista sportivo non era più comparso in video per un accordo con viale Mazzini. In attesa di chiarire la sua posizione dopo la denuncia dell’imprenditrice. Il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio aveva disposto nei suoi confronti il «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dpersona offesa». Insiemeduplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona». E di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza». Ora, fa sapere Repubblica, il patto con la Rai è saltato. E il conduttore ha deciso di dettare le sue condizioni ai vertici dello Sport. Che prevedono una conduzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - fanpage : Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varri… - Open_gol : Il giornalista era stato sospeso dopo le accuse di stalking. Ora si è rivolto al giudice del lavoro - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varriale si è ri… - LedeAnani : E poi la Juve si attacca ai cavilli ?? Invece di pensare a Prisma, pensi di più al giudizio in primo grado di ottob… -