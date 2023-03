(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole dell’attaccante dell’Duvandopo il suo ritorno in campo tra infortuni e voglia di riscatto nerazzurro Tramite La Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Duvansi racconta in quella che è stata fino ad ora la sua stagione: tanto altalenante quanto fermata dagli infortuni, ma ancora con la voglia di fare la differenza. INFORTUNI – «Gli infortuni mi hanno tolto la, infatti mi è servito tempo per stare bene. Il goal? Loro verranno da sé, ma la priorità è sicuramente quella di fare bene, per quanto mi senta forte. Sono mancato all’e viceversa, e con il Napoli ho avuto buone sensazioni: risultato a parte». HOJLUND – «Non mi aspettavo fosse così forte, soprattutto negli spazi corti: molto simile anche alle mie ...

e Muriel qualche guizzo l'hanno mostrato impegnando l'amico Gollini, ma non basta, e ora ... già la data non porta bene, si preannunciadi pressione e aspettative. Perdere anche con l'...... Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund,. ...00:27 2023 - 03 - 10 16:00:11 Lo scudetto e ladella città No, non cade in trappola, Luciano ...Una superficie, quella rossa, su cui il semifinalista indi Wimbledon si è quasi sempre ... vi era lo spagnolo BernabéMiralles . Un'eventuale vittoria del mancino di origini sudafricane ...

La carica di Zapata: «Atalanta, con la continuità ti porto in Europa. Su Hojlund...» Calcio News 24

Nell'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato il Napoli affronta l'Atalanta al Maradona. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Kvaratskhelia accanto ad Osimhen. Gli orobici rispondon ...Una stagione deludente a cui vuole dare una sterzata sul finale per riportare l'Atalanta in Europa: le parole del colombiano ...