Duro attacco da parte di Fabio Capello, dalla ribalta di Skysport, nei confronti di Simone Inzaghi, nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League conquistata dall'Inter: "Ad Inzaghi faccio un appunto: si..." Commisso ha un diavolo per capello, tanta voglia di togliersi qualche macigno dalle scarpe e non si... Una bordata ad alzo zero che non poteva non causare reazioni da parte del diretto interessato.

La bordata di Capello a Inzaghi in diretta tv: "La modestia è importante e invece..." Corriere dello Sport

Reprimenda per il tecnico nerazzurro da parte del "mito di Pieris", che si sbilancia nel postpartita: "Fossi in lui la smetterei di ricordare i trofei vinti"