La beffa oltre il danno, la UEFA minaccia: possibili sanzioni al Napoli! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Continuano le problematiche per la partita di questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Infatti la società tedesca scende in protesta contro il provvedimento UEFA e il presidente dei tedeschi, Peter Fischer, decide di rimanere a casa e non presenziare allo stadio stasera. Mentre nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Ceferin, presidente della UEFA, che si schiera dalla parte degli Ultras dell’Eintracht. Stazione Napoli L’attacco di Ceferin Non si è lasciato andare a tanti giri di parole il presidente dell’Eintracht, che ha confermato la sua decisione di rimanere in patria e non presenziare al Maradona per la sfida di questa sera. L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, rivela come l’UEFA tenga sotto osservazione la situazione minacciando il Napoli di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Continuano le problematiche per la partita di questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Infatti la società tedesca scende in protesta contro il provvedimentoe il presidente dei tedeschi, Peter Fischer, decide di rimanere a casa e non presenziare allo stadio stasera. Mentre nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Ceferin, presidente della, che si schiera dalla parte degli Ultras dell’Eintracht. Stazione Napoli L’attacco di Ceferin Non si è lasciato andare a tanti giri di parole il presidente dell’Eintracht, che ha confermato la sua decisione di rimanere in patria e non presenziare al Maradona per la sfida di questa sera. L’edizione odierna de Il Mattino, in, rivela come l’tenga sotto osservazione la situazionendo il Napoli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gian_Mal : RT @Paola222006421: @VigilanzaT @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 Ora non potete più obbligarci a pagare il canone! La beffa oltre al danno! - gjscco : RT @Paola222006421: @VigilanzaT @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 Ora non potete più obbligarci a pagare il canone! La beffa oltre al danno! - Wallee___ : Così stanca queste sere che non riesco neanche a farmi i film prima di addormentarmi. Oltre al danno la beffa perch… - Lella40444111 : @Virna25marzo E questo essere abominevole ha mandato in giro le multe per mancata vaccinazione, a me compresa, oltr… - anna30048679 : RT @AlienoGrigio17: La mascherina non ferma il virus? Quindi oltre il danno anche la beffa, e nessuno dice ci nulla, #Mattarella, @CorteCon… -