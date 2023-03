La balla dei migranti pilotati da Putin. Neppure l’Ue se la beve (Di mercoledì 15 marzo 2023) A voler essere perfidi si potrebbe rispondergli con le stesse parole usate da Matteo Salvini lo scoro 29 luglio, mica troppi mesi da, quando Repubblica pubblicò un articolo (mai confermato) che ipotizzava i mercenari della Wagner a spingere i migranti sui barconi per far vincere la destra: “Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di Pd e Lamorgese”, scriveva il leader della Lega. Il Governo in panne sui migranti cerca alibi. Ma sul coinvolgimento dei Russi e del gruppo Wagner sfiora il ridicolo Ora che sono al governo Putin invece è tornato di moda come nemico giurato: mischiare migranti e Putin del resto è il cocktail perfetto per banalizzare un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A voler essere perfidi si potrebbe rispondergli con le stesse parole usate da Matteo Salvini lo scoro 29 luglio, mica troppi mesi da, quando Repubblica pubblicò un articolo (mai confermato) che ipotizzava i mercenari della Wagner a spingere isui barconi per far vincere la destra: “Per la sinistra sarebbea spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di Pd e Lamorgese”, scriveva il leader della Lega. Il Governo in panne suicerca alibi. Ma sul coinvolgimento dei Russi e del gruppo Wagner sfiora il ridicolo Ora che sono al governoinvece è tornato di moda come nemico giurato: mischiaredel resto è il cocktail perfetto per banalizzare un ...

