Kvaratskhelia, a Napoli un 'messaggero' del Real: 'Ti aspetto a Madrid' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli - Reduce dall'intervista al 'New York TImes' che lo ha incoronato come il nuovo artista del calcio mondiale , tanto che c'è chi arriva persino a paragonarlo a Maradona , Khvicha Kvaratskhelia è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023)- Reduce dall'intervista al 'New York TImes' che lo ha incoronato come il nuovo artista del calcio mondiale , tanto che c'è chi arriva persino a paragonarlo a Maradona , Khvichaè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Prezioso come la mitra di San Gennaro, #kvaratskhelia sblocca la gara con un gol da favola, #rrahmani di testa mett… - ZZiliani : A volte per cose così belle, anzi così uniche, ringrazi il cielo per averle potute vedere. La poesia nel calcio è… - DiegoDeLucaTwit : Che storia, questo #Napoli ?? Che goal, #kvaratskhelia?? Che bello, vincere con i bilanci non truccati ?? Che bile, i truffaldini ?? - NapoliAddict : Napoli, attimi di paura per Kvaratskhelia: cos'è successo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | NapoliCalcioLive - frandemartino : RT @acmemetico: Forza Napoli sempre #napoli #sscnapoli #napolieintrachtfrancoforte #napoliatalanta #kvaratskhelia #seriea #championsleagu… -