(Di mercoledì 15 marzo 2023) La reazione dia un'estemporaneadidurante la proiezione di John Wick 4 al SXSW Film Festival ha fatto impazzire le fan. Durante la proiezione dell'action thriller John Wick 4 tenutasi lunedì al SXSW Film Festival di Austin, in Texas,ha ricevuto unadida una fan nel pubblico. la suaè stata davvero. Durante la presentazione di John Wick 4, in uscita nei cinema italiani il 23 marzo,ha rivelato di aver conservato l'orologio e l'anello nuziale di John Wick come cimeli. A quel punto, qualcuno tra il pubblico gli ha gridato "Ti sposerò!", come rivela Variety. "Fai attenzione a ciò che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Keanu_Reeves_IT : John Wick 4 Recensione: Keanu Reeves è sempre più esagerato, e ci piace! - ValentinaDAmic4 : Keanu Reeves riceve una proposta di matrimonio da una fan, la sua risposta è impareggiabile - laura99164560 : RT @laura99164560: John Wick 4, Keanu Reeves: 'Un buon film d'azione è paragonabile ad un balletto classico' - laura99164560 : John Wick 4, Keanu Reeves: 'Un buon film d'azione è paragonabile ad un balletto classico' - badtasteit : Il regista di John Wick 4 Chad Stahelski spiega che è arrivato il momento di una pausa per il franchise con Keanu R… -

Tutti pazzi per. L'attore nelle scorse ore ha presentato John Wick 4 , il nuovo atteso capitolo della saga action, al South By Southwest Film Festival , dove ha avuto un'accoglienza trionfale e pure... ...Durante la proiezione dell'action thriller John Wick 4 tenutasi lunedì al SXSW Film Festival di Austin, in Texas,ha ricevuto una proposta di matrimonio da una fan nel pubblico. la sua risposta è stata davvero impareggiabile . Durante la presentazione di John Wick 4 , in uscita nei cinema italiani il ...L'attore è adesso impegnato a promuovere John Wick 4 , in uscita nei cinema italiani il 23 marzo, dove torna nei panni di Bowery King, unendo le forze con il sicario interpretato daper ...

Con: Tiger Hu Chen, Keanu Reeves, Karen Mok, Hai Yu, Qing Ye, Simon Yam, Hirata Yasuyuki, Brian Siswojo, Michael Tong, Sam Lee, Guo Jiu Long, Huang Jiang Xiang, Zihan Xia, Sung-jun Yoo, Iko Uwais Tram ...John Wick è pronto a tornare al cinema con il capitolo conclusivo della saga interpretata magistralmente da Keanu Reeves ...