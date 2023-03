Kean riscattato e subito scambiato: la Spagna lo tenta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Moise Kean è stato riscattato dalla Juventus, ma a Torino non sembrano di certo convinti nel poterlo trattenere ancora per molto. La situazione in casa Juventus attorno al nome di Moise Kean si è fatta sempre più turbolento. L’assurdo gesto dell’attaccante al termine della partita contro la Roma ha fatto scattare una sorta di cacci alle streghe nei suoi confronti e ora rischia seriamente la cessione. Il ragazzo è stato riscattato da Madama solamente da poche settimane, con l’Everton che ha così potuto incassare i 35 milioni di euro dalla sua vendita, ma a Torino si sta già pensando a come reinvestirli. LaPresseUno dei giocatori che sta mettendo in mostra maggiormente il proprio valore in Serie A è l’attaccante senegalese Boulaye Dia, autore ancora una volta di un gol prezioso in occasione della sfida della sua ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Moiseè statodalla Juventus, ma a Torino non sembrano di certo convinti nel poterlo trattenere ancora per molto. La situazione in casa Juventus attorno al nome di Moisesi è fatta sempre più turbolento. L’assurdo gesto dell’attaccante al termine della partita contro la Roma ha fatto scattare una sorta di cacci alle streghe nei suoi confronti e ora rischia seriamente la cessione. Il ragazzo è statoda Madama solamente da poche settimane, con l’Everton che ha così potuto incassare i 35 milioni di euro dalla sua vendita, ma a Torino si sta già pensando a come reinvestirli. LaPresseUno dei giocatori che sta mettendo in mostra maggiormente il proprio valore in Serie A è l’attaccante senegalese Boulaye Dia, autore ancora una volta di un gol prezioso in occasione della sfida della sua ...

