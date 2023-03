Kate Middleton | William e il tentativo last minute per stemperare le tensioni con Harry e Meghan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geronim33455189 : RT @fratotolo2: Visita di William e Kate alla moschea londinese Hayes Muslim Centre: l’imam Sufyan si è rifiutato di stringere la mano alla… - CanzianiAngelo : RT @fratotolo2: Visita di William e Kate alla moschea londinese Hayes Muslim Centre: l’imam Sufyan si è rifiutato di stringere la mano alla… - Marco03702094 : RT @fratotolo2: Visita di William e Kate alla moschea londinese Hayes Muslim Centre: l’imam Sufyan si è rifiutato di stringere la mano alla… - istrian10 : RT @fratotolo2: Visita di William e Kate alla moschea londinese Hayes Muslim Centre: l’imam Sufyan si è rifiutato di stringere la mano alla… - AlciatoMario : RT @fratotolo2: Visita di William e Kate alla moschea londinese Hayes Muslim Centre: l’imam Sufyan si è rifiutato di stringere la mano alla… -

Il nome più eclatante è quello della principessa del Galles,, che in un evento pubblico insieme al principe William si è presentata con un paio di stivali made in San Mauro. Lo stesso ...glam anche in tuta mimetica Camilla, la coronationzilla Le discussioni furiose non si fermano ai Sussex . ' Carlo e Camilla sono in disaccordo da mesi ' avrebbe detto una fonte a corte.... ha azionato una sorta di domino legato ai titoli nobiliari che ha convolto alcuni membri della royal family: innanzitutto il primogenito del nuovo monarca e la moglie, diventati ...

Letizia di Spagna è tra le regine più amate d'Europa, in pochi anni è riuscita a imporsi come icona di stile a livello internazionale, tanto da riuscire a fare concorrenza anche a Kate Middleton. Ogni ...Lunedì 13 marzo si è tenuta la tradizionale celebrazione del Commonwealth Day, organizzata presso l'Abbazia di Westminster per onorare le nazioni che compongono il Commonwealth. L'evento ha visto riun ...