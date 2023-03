Juventus | Pogba festeggia il suo compleanno | “Grato per tutto ciò che ho | grazie a chi crede in me”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il centrocampista della, Paul, ha celebrato il proprio 30esimosu Twitter, ringraziando tutte le persone a lui vicine. Queste le sue parole: “Non potrei essere piùperquello che ho. A volte le cose non vanno per il verso giusto e non puoi farci niente. Ma quello che puoi fare è goderti e apprezzare ogni momento con le persone che ami, le persone che ti rendono felice e ti rendono una persona migliore ogni giorno. Quindi un grandea tutti voi che siete stati lì nei momenti buoni e in quelli cattivi, e continuate a sostenermi, qualunque cosa accada. Vi amo tutti”. SportFace.

